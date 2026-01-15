В 2026 году страховой рынок будет расти медленно

В 2026 году страховой рынок вырастет на 4-6%, до 3,86 трлн рублей, прогнозируют в агентстве "Эксперт РА". Сегмент страхования жизни прибавит 0-3% (до 2 трлн рублей), а страхование иное, чем страхование жизни, - 9-10% (до 1,8 трлн). На динамику рынка будут влиять снижение ключевой ставки, оживление кредитования, возобновление деловой активности и увеличение тарифов в автостраховании, полагают аналитики агентства.

В страховании жизни предполагается переток клиентов в накопительные продукты, снижение доли коротких договоров и рост долгосрочных, активизация кредитного страхования жизни. Аналитики отмечают, что в 2024 году получили распространение программы накопительного страхования жизни на три месяца, что привело к взрывному росту сегмента. Сейчас договоры заключаются на более длительный срок - от года до трех лет, что определяет более низкие показатели страховых премий уже по итогам девяти месяцев 2025 года. К концу 2025 года объем накопительного страхования не достигнет уровня 2024-го и будет ниже на 20-23%, полагают в "Эксперт РА". Кредитное страхование жизни также сократится на 15-16% за 2025 год в результате ужесточения кредитования и высоких ставок по кредитам. В целом по итогам 2025 года, по оценкам агентства, страховой рынок может сократиться на 1-2%, до 3,68 трлн рублей.

В 2026 году аналитики прогнозируют рост ОСАГО и каско на 7-10% и связывают такую динамику с расширением тарифного коридора по обязательному страхованию, а также с повышением страховщиками тарифов на фоне роста убыточности моторных видов и подорожания запчастей. Добровольное медицинское страхование прибавит 10-12%, основной вклад внесет медицинская инфляция.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев полагает, что совокупный объем страховых премий за 2026 год может увеличиться на 10-15%. "Сборы по страхованию жизни, скорее всего, в 2025 году побьют рекорд 2024 года и в 2026 году сохранят этот уровень. Премии по видам страхования иным, чем страхование жизни, могут вырасти на 10%", - рассказал он "РГ".

Лидерами роста премий по относительной динамике могут стать долевое и накопительное страхование жизни, ОСАГО, а также ДМС, отметил Евгений Уфимцев. На сегмент по страхованию жизни, как ожидается, позитивно повлияют принятые в конце 2025 года поправки по налоговым льготам.

"Расширение тарифного коридора в связи с ростом убыточности станет импульсом для роста премий по ОСАГО, а сегмент ДМС сохранит востребованность среди работодателей. В случае дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики развернется тренд в кредитном страховании, и премии после продолжительного периода спада перейдут к восстановительному росту", - сказал глава ВСС.

Участники страхового рынка считают, что в этом году он будет расти медленно. "Поддержку рынку могут оказать страхование жизни, автострахование и добровольное медицинское страхование, но многое будет зависеть от общей экономической ситуации и настроений потребителей. Интерес к накопительным программам в страховании жизни сохраняется, однако спрос на такие продукты напрямую связан с уровнем доходов населения и стабильностью финансового рынка", - рассказала "РГ" вице-президент "Ренессанс страхование" Алия Валиуллина.

Основные драйверы роста страхового рынка сегодня - это запрос на персонализацию со стороны клиентов и ответная технологическая трансформация отрасли, полагают в СОГАЗе. Поколение, выросшее в цифровой среде, требует получения услуг мгновенно, онлайн и в гибком формате "по требованию". Ответом становятся подписочные модели и модульное страхование, экономика которых стала возможна благодаря автоматизации на базе искусственного интеллекта. В продуктовой линейке компании появилась подписка на страхование квартиры, страхование от несчастных случаев и полисы ДМС. "Страховой продукт становится динамичной услугой, которая встраивается в точки принятия решений клиента - при покупке товара, бронировании услуги, оформлении кредита, планировании доставки груза", - добавили в компании.

В связи с развитием современных технологий и активным импортозамещением предприятий в СОГАЗе отмечают взрывной рост спроса на киберстрахование, которое перестает быть нишевым продуктом и становится обязательным элементом риск-менеджмента предприятий. Наиболее активный интерес заметен в чувствительных секторах: тяжелая промышленность, финансы, ИТ, ретейл и нефтегазовая отрасль. Перспективным считается и сегмент малых и средних предприятий, особенно работающих с персональными данными клиентов в сферах онлайн-образования, медицины, электронной коммерции, а также подрядчиков крупного бизнеса.

По словам Евгения Уфимцева, на развитие страхового рынка будет оказывать влияние динамика ключевой ставки и доступность кредитных программ, потребительская активность, уровень инфляции, а также расширение персонализированных предложений страховых программ и сервисов по их покупке на различных платформах. Из макроэкономических факторов он выделил то, что розничный рынок страхования иного, чем страхование жизни, будет сдерживать высокие кредитные ставки, изменение налоговой политики и рост сборов и пошлин на потребительском рынке, возможное снижение покупательской способности и, как следствие, низкая потребительская активность.

Дополнительное влияние на рынок окажут рост стоимости медицинских услуг и авторемонта, из-за чего страховые компании могут действовать более осторожно, и темпы роста будут сдержанными, полагает Алия Валиуллина.