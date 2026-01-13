На "Госуслугах" появилась возможность проверки такси

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Возможность проверки такси при помощи сканирования QR-кода с помощью функции "Госкан" и через сервис "Проверка легкового такси на законность" появилась на портале госуслуг. Об этом сообщает Минцифры РФ.

В министерстве рассказали, что на "Госуслугах" можно узнать, соответствует ли перевозчик и его машина требованиям закона. Для проверки необходимо отсканировать "специальный QR-код в салоне автомобиля" при помощи функции "Госкан" в приложении "Госуслуги". Также можно воспользоваться сервисом "Проверка легкового такси на законность" и ввести информацию о госномере и регионе, где работает такси, вручную. "Найти услугу поможет "Робот Макс", - уточнили в Минцифры.

Там пояснили, что сервис может показать информацию о легковом такси и сведения о перевозчике. Сами данные на "Госуслугах" отображаются из системы Минтранса "Такси", где хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси.

Проверка помогает повысить безопасность на дорогах, а также сократить число незаконных перевозчиков, добавили в Минцифры. Если в реестре нет сведений или в них ошибка, можно сообщить о нарушении через платформу обратной связи.