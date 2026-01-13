НАМИ запатентовал новые задние фонари для Aurus Komendant

Появились изображения обновленных задних фонарей для внедорожника Aurus Komendant. Хотя форма светотехники осталась прежней, ее дизайн был полностью переработан. Теперь фонари имеют более сложную и выразительную графику.

© Российская Газета

Оптика отличается измененной архитектурой светящихся сегментов и обновленными декоративными элементами. Двухсекционная компоновка сохранилась, но внутренние линии стали более четкими.

Официально внедорожник с такими фонарями пока не представлен. По информации Telegram-канала "Автопоток", эти изменения могут быть частью программы импортозамещения.

