Shangjie от SAIC и Huawei: к кроссоверу H5 присоединится седан в стиле Porsche

Опубликованы официальные изображения второй модели марки Shangjie – довольно эффектного седана. О технике сам производитель еще не рассказал. Вероятно, как и первенец, четырехдверка будет доступна с гибридной установкой и в виде полноценного электрокара.

Бренд Shangjie был создан компаниями SAIC и Huawei в прошлом году. Вместе с остальными совместными проектами IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA (также включает марки Stelato, Aito, Luxeed и Maextro – их партнерами являются BAIC, Seres, Chery и JAC соответственно). Причем Shangjie – это самый демократичный бренд в альянсе. Первенцем этой марки стал кроссовер H5 с довольно заурядным дизайном. Паркетник стартовал на китайском рынке в сентябре, и в целом он приглянулся местной публике: по данным BestSellingCarsBlog, в течение осени (статистики декабря еще нет) клиентам было передано 18 857 единиц. И вот анонсирована вторая модель Shangjie – седан Z7.

В отличие от кроссовера четырехдверка Shangjie Z7 получила эффектную внешность – местные профильные СМИ сравнивают «семерку» с Porsche Taycan. Действительно, «китаец» имеет аналогичный силуэт, рельефный капот, головную оптику схожей формы, полускрытые ручки дверей и монофонарь. Впрочем, стопроцентным клоном «немца» китайская модель все же не является. Есть у Shangjie Z7 и собственная фишка – лидар над лобовым стеклом, то есть седану достался автопилот от Huawei. Интерьер еще не засвечен.

О технике тоже пока ни слова. Не исключено, что, как и кроссовер Shangjie H5, седан предложат в виде гибрида и полноценного электрокара. Гибридный паркетник – это работающий в режиме генератора атмосферник 1.5 (98 л.с.), установленный на задней оси 204-сильный электромотор и батарея емкостью 32,6 кВт*ч. Только на электротяге такой кроссовер проедет 235 км по китайскому циклу CLTC. Электрический Shangjie H5 также исключительно заднеприводный: «простые» версии имеют тот же 204-сильный мотор и аккумулятор на 64,6 кВт*ч (запас хода – 525 или 535 км в зависимости от комплектации), более продвинутые исполнения оснащены 245-сильным двигателем и батареей емкостью 80 кВт*ч (дальнобойность – 640 или 655 км).

По предварительной информации, на домашний рынок седан Shangjie Z7 выйдет до конца первого квартала, то есть премьера уже не за горами. А впоследствии Z7 будет доступен еще и в кузове «универсал» — пятидверную модификацию уже ловили во время тестов.