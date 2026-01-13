В РФ можно купить Renault Duster от 2,35 млн рублей

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Renault Duster по цене от 2,35 млн рублей

Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2011 по 2022 год производили в России, сейчас привозят по альтернативным схемам. Машины предназначены для рынка ОАЭ и продаются с минимальной ценой 2 350 000 рублей.

Дешевле всего новый Duster готовы доставить компании из Симферополя и Благовещенска. За 2 350 000 рублей предлагается переднеприводная версия в комплектации LE с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 114 л. с. и вариатором.

Оснащение таких автомобилей включает кожаный мультифункциональный руль, бортовой компьютер, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, камеру кругового обзора, 17-дюймовые литые диски, датчики давления в шинах, контроль слепых зон и несколько USB-портов.

В Омске также предлагают аналогичные кроссоверы с мотором на 116 л. с. по цене 2 410 000 рублей у частного лица и на 38 тысяч рублей дороже у компании.

В Перми можно заказать Renault Duster второй генерации за 2 690 000 рублей. Этот автомобиль румынского производства представлен в максимальной комплектации.

