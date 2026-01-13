Бренд Belgee перешагнул отметку в 150 000 выпущенных автомобилей

В белорусском Борисове на автозаводе "Белджи" было выпущено 150 000 автомобилей марки Belgee. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Такой рубеж был достигнут за 2,5 года работы предприятия. Юбилейной моделью стал кроссовер Belgee X70 в комплектации Style с полным приводом и окраской в серый металлик. Машина выпущена в спецификации для рынка РФ.

Как ранее сообщала "РГ", летом прошлого года на заводе завершилась масштабная модернизация, которая позволила увеличить производственные мощности с 60 тысяч до 120 тысяч автомобилей в год. Она была направлена на повышение уровня локализации, улучшение качества продукции, удовлетворение растущего спроса и внедрение передовых технологий. Часть операций, ранее выполнявшихся вручную, теперь осуществляется в полностью роботизированном режиме, что позволяет исключить человеческую ошибку.

На данный момент на предприятии выпускают три модели для российского рынка: компактный кроссовер X50, среднеразмерный X70 и седан S50. Также здесь производят некоторые автокомпоненты, такие как бамперы. Аккумуляторные батареи, элементы шумоизоляции передних крыльев, стекла, органайзеры для инструментов, устройства вызова экстренных служб, колесные диски и шины изготавливают смежные поставщики в Беларуси и России. Компания планирует расширить список локальных компонентов к 2026 году.

