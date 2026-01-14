Renault превратила Geely Monjaro в кроссовер Filante

Компания Renault представила новый кроссовер Filante, созданный на модульной платформе CMA концерна Geely. Модель ориентирована прежде всего на рынок Южной Кореи и позиционируется в качестве премиум-SUV.

Габариты Renault Filante составляют 4915 мм в длину, 1890 мм - в ширину и 1635 мм - в высоту, колесная база - 2820 мм.

Таким образом, модель оказалась длиннее соплатформенного Geely Monjaro, который имеет размеры 4770×1895×1689 мм при колесной базе 2845 мм.

Но если внешне Filante не заподозрить в мимикрии под Monjaro, то взгляну в салон новинки Renault, сходство и родство становится неоспоримым.

Renault Filante получил фирменную гибридную трансмиссию E-Tech с ДВС объемом 1,5 литра и парой электродвигателей, встроенных в автоматическую коробку передач. Суммарная отдача составляет 250 л. с.

Благодаря платформе Geely новый Renault получил современные системы помощи водителю, включая функцию экстренного подруливания, а также цифровое зеркало заднего вида.

Производство Renault Filante будет налажено на заводе в Пусане. Южная Корея станет основным рынком сбыта модели. Поставки в Европу не планируются, однако компания рассматривает возможность экспорта в страны Южной Америки и Ближнего Востока.

Напомним, ранее Renault вывела на южнокорейский рынок модель Grand Koleos, которая также создана на базе Geely Monjaro.

В скором времени в России должен появиться свой Geely Monjaro: предполагается, что китайский SUV станет основой для модели бренда Volga.