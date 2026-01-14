Honda изменила свой логотип, существующий с 1963 года

Японский автопроизводитель Honda представил новый логотип, предназначенный для гибридных и электрических автомобилей. Об этом сообщает The Mainichi.
Логотип в виде буквы H впервые появился у компании Honda в 1963 году и за эти годы претерпел несколько изменений, уточняет издание. Новый фирменный знак получат автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками, которые будут представлены на рынке начиная с 2027 года.
Какие новые модели Honda можно купить в России: характеристики и цены
Ранее Ford запатентовал в России несколько товарных знаков.