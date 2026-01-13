Названы самые популярные у россиян автомобили в 2025 году

Четвертый год подряд семейство Lada Granta возглавило список самых продаваемых автомобилей в России. В 2025 году россияне приобрели почти 147 тысяч машин этой модели и собранных на ее платформе автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет аналитического агентства «Автостат».

Вторую позицию также заняла модель «АвтоВАЗа» — Lada Vesta, результат которой составил 79,8 тысячи единиц. Самой популярной иномаркой в России остался кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом в 65,8 тысячи экземпляров.

На четвертое место вышел Belgee X50, объем продаж которого составил 38,3 тысячи автомобилей. Замыкает первую пятерку модель Geely Monjaro, нашедшая 37,7 тысячи покупателей.

В десятку самых продаваемых на российском рынке машин также попали Haval M6 (36,1 тысячи единиц), внедорожники Lada Niva Legend (34,3 тысячи) и Niva Travel (34,1 тысячи), Changan Uni-S/CS55 Plus (30,6 тысячи) и универсал Lada Largus (27,7 тысячи).

Только две модели из этого списка показали положительную динамику по сравнению с предыдущим годом. Продажи Belgee X50 увеличились на 25 процентов, а Lada Largus — на 96,6 процента. Остальные восемь автомобилей столкнулись с падением спроса. Наиболее существенным он оказался у модели Lada Vesta — в 35,2 процента.

В агентстве отдельно отметили попадание отечественной новинки в декабрьский топ-10. Речь о модели Lada Iskra, которая впервые оказалась в этом рейтинге.

Ранее стало известно, что объем импорта подержанных машин в нашу страну значительно превысил ввоз новых. Что касается поставщиков, то в сегменте новых автомобилей лидирует Китай, а на вторичном рынке первенство за Японией.