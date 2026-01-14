Сразу у нескольких дилеров начались продажи УАЗ "Профи" с дизельным ДВС

Сразу несколько российских дилеров начали предлагать к покупке грузовики УАЗ "Профи" с двухлитровым турбодизелем мощностью 136 л.с. от JAC и шестиступенчатой механической коробкой передач, сообщает "Газета.ru".

Производство легковых и коммерческих автомобилей с этим мотором ведется в Ульяновске, а сам двигатель изготавливается в Елабуге российской компанией Sollers.

На данный момент покупателям доступны только длиннобазные машины. Стартовая цена составляет 2,5 млн рублей. В оснащение входит кондиционер, обогрев лобового и боковых зеркал, подогрев сидений и блокировка дифференциала.

Важно отметить, что дизельный двигатель доступен только для заднеприводных версий "Профи". Полноприводные модификации продолжат оснащаться двигателем ЗМЗ-409 в различных модификациях.

Ранее "РГ" сообщала, что автомобиль прошел все необходимые сертификации и получил ОТТС, что позволяет начать официальные продажи модели.