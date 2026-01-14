Объявлены шесть победителей премии "Женский Всемирный Автомобиль Года"

Жюри конкурса Women's World Car of the Year («Женский Всемирный Автомобиль Года») объявило победителей 2026 года в шести номинациях, сообщает пресс-служба конкурса.

© Газета.Ru

Так, в сегменте компактных автомобилей женщины признали лучшим Nissan Leaf, а среди компактных кроссоверов — Skoda Elroq. Новинкой года назван Mercedes-Benz CLA, звание лучшего большого кроссовера досталось Hyundai Ioniq 9, машиной года среди внедорожников объявлен Toyota 4Runner. Среди суперкаров и прочих эксклюзивных моделей победителем стал Lamborghini Temerario.

До этого стало известно, что самыми популярными новыми автомобилями у женщин в России в 2024 году стали кроссоверы Omoda, Hyundai и Chery.

Кроссовер Omoda приобрели 364 женщины. На паркетник Hyundai пришлось 304 покупки, а на Chery — 263.

В пятерку наиболее популярных у женщин машин также вошли еще два китайских кроссовера — Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion. На их долю пришлось 244 и 243 продажи соответственно.

По сравнению с 2023 годом предпочтения у россиянок серьезно изменились. Из списка популярных автомобилей исчезли «Москвич 3», Mazda CX-4 и Hyundai Santa Fe.

Ранее стали известны 10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам 2025 года.