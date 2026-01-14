Электронные медсправки оградят лиц с противопоказаниями от вождения

Переход на электронные медицинские справки позволит оперативно ограничить доступ к вождению не только для тех, кто сдает на автомобильные права, но и для водителей со стажем, если у граждан выявят соответствующие противопоказания. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Ранее ГИБДД предложила новый пакет нововведений для граждан, которые сдают на права или получают водительские удостоверения. В частности, из перечня требований для доступа к экзамену исчезла обязанность будущего водителя предоставлять медсправку. Предполагается, что сведения о состоянии здоровья будут поступать в Госавтоинспекцию напрямую из реестра Минздрава.

"Переход с 1 марта 2027 года на электронные медицинские справки, передаваемые напрямую в реестр Минздрава, с одной стороны, упростит процедуру для кандидатов и сократит бюрократию", – указал эксперт.

Вместе с тем ГИБДД предложила сократить срок действия успешно сданного теоретического экзамена с 6 месяцев до 60 дней. Бахарев объяснил это попыткой уменьшить "карусельную сдачу" и снижением нагрузки на инспекцию.

"Кто допустил случайную ошибку, 2 месяцев хватит на пересдачу, а тем, кто действительно не умеет водить, больше времени вряд ли поможет. Однако это создает организационные сложности", – отметил специалист.

В частности, новый лимит может привести к тому, что не сдавшие практический экзамен с первого раза уже могут не успеть пересдать его в новый срок, что подтолкнет некоторых граждан к нелегальным способам прохождения процедуры. Бахарев считает, что инициатива имеет рациональное зерно, но не решает системных проблем экзаменационного процесса.

Кроме того, Госавтоинспекция будет считать использование гаджетов на экзамене основанием для аннулирования результатов. По словам эксперта, это ужесточение формально закрепляет давно существующие запреты.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России стоимость ОСАГО вырастет в два раза. Коридор тарифов по обязательному автострахованию расширится на 15% в обе стороны для легковых автомобилей и на 40% для мотоциклистов.