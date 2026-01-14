На какие машины спрос сохранился на фоне обвала продаж

Раскрыто, спрос на какие машины остался в 2025 стабильным на фоне падения продаж. Дилеры китайского бренда GAC по итогам прошлого года реализовали на российском рынке 20 тыс. автомобилей, то есть спрос относительно 2024 года остался стабильным. При этом авторынок России за прошлые 12 месяцев просел на 15,6%, до 1,33 млн реализованных легковушек.

«Год 2025 стал знаковым для бренда GAC на российском рынке. Компания показала устойчивый рост и укрепила свои позиции среди ведущих автопроизводителей, а успехи 2025 года подтвердили правильность выбранной стратегии», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Сообщается, что результатов удалось добиться за счёт расширения модельного ряда в России. Так, в прошлом году стартовали продажи спортивного седана Empow, обновлённого семиместного кроссовера GS8, нового варианта исполнения минивэна M8, а также рестайлингового GS4, который предложен покупателям с передним или полным приводом.

Ранее сообщалось, что GAC предложит россиянам экономичный кроссовер S7. Китайская компания провела закрытую дилерскую презентацию нового паркетника для российского рынка. По предварительным данным, новинка будет оснащаться гибридной силовой установкой, а в шоурумах бренда она появится в I квартале 2026 года.