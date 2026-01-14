С «плоским коленвалом»: Mercedes готовит новый турбомотор
Экспертам авторитетного издания удалось до премьеры поездить на рестайлинговой версии флагмана немецкой марки. Премьера новинки должна состояться через несколько недель, но любопытные подробности, благодаря нынешней утечке, оказались известны сейчас.
Топовой модификацией автомобиля после грядущего обновления, как отмечают журналисты, станет чисто бензиновая S580, которая должна получить совершенно новый 8-цилиндровый турбомотор объёмом 4,0 литра.
Его заводской индекс — M177, а главной конструктивной особенностью станет «плоский» коленвал. Скорее всего, перспективная «восьмёрка» придёт на смену нынешнему 12-цилиндровому агрегату.
Добавим, что именуемый плоским коленчатым вал, используется, как правило, в гоночных моторах: такой конструктив заметно влияет на звук выпуска, поскольку влечет за собой особый порядок вспышек.
Возможно, именно особым звучанием инженеры хотят отвлечь публику от культового V12. Развивать двигатель будет 537 л.с. и 750 Нм: этого должно быть достаточно, чтобы ускорять седан до 100 км/ч за 4 секунды.
Ранее стало известно, что Mercedes впервые за 52 года стал «Автомобилем года»: в Брюсселе огласили результаты европейского конкурса «Автомобиль года 2026» (Car of the Year 2026).