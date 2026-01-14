Chevrolet Corvette ZR1X официально стал самым быстрым серийным суперкаром

Корпорация General Motors опубликовала задокументированные результаты замеров основных динамических характеристик Chevrolet Corvette ZR1X на автодроме US 131 Motorsports Park в штате Мичиган. Четверть мили (402 м) полноприводный гибридный суперкар проехал за 8,675 с, показав на выходе скорость 256 км/ч, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занял 1,68 с.

© Колеса.ру

Полноприводный Chevrolet Corvette ZR1X, оснащённый гибридной силовой установкой мощностью 1267 л.с., дебютировал прошлым летом и стал одной из главных новинок 2025 года, он является уникальным предложением на рынке с точки зрения баланса цены и технических характеристик: в США цена Corvette ZR1X в базовой комплектации составляет всего 212 195 долларов с учётом доставки.

Corvette ZR1X уже успел показать очень достойное время на Северной петле Нюрбургринга — 6 мин 49,275 с, это лучший результат среди автомобилей американского производства. А сегодня пресс-служба GM обнародовала результаты упражнений Corvette ZR1X в типично-американских дисциплинах — на дрэговой прямой автодрома US 131 Motorsports Park.

Совершенно стандартный Corvette ZR1X в базовой комплектации на стандартных шинах Michelin Pilot Sport 4 S и заправленный обычным бензином смог проехать четверть мили (402 м) всего за 8,675 с, показав на выходе скорость 256 км/ч, а разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занял всего 1,68 с. Но есть нюанс: эти значения были достигнуты на подготовленной поверхности, обеспечивающей наилучшее сцепление с шинами. Вместе с этой оговоркой пресс-служба GM включила Corvette ZR1X вот в такую сравнительную таблицу:

В этой таблице хорошо смотрелся бы 1039-сильный Dodge Challenger SRT Demon 170, но проблема в том, что он был снят с производства ещё в 2023 году. В своё время Dodge Challenger SRT Demon 170 проехал четверть мили за 8,91 с, показав на выходе скорость 243 км/ч, а разгон до 60 миль/ч занял 1,66 с.

Пресс-служба GM также приводит аналогичные характеристики Corvette ZR1X, показанные на обычном асфальте: проезд четверти мили занял 8,99 с, разгон до 60 миль/ч — 1,89 с, но в замерах на обычном асфальте использовался суперкар с опциональным пакетом ZTK Performance с более агрессивным аэродинамическим обвесом и более цепкими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R. В любом случае ясно, что Corvette ZR1X чертовски быстр и равных ему за свои деньги просто нет.

Между тем хороший баланс цена/технические характеристики и большое разнообразие модификаций пока не даёт актуальному Chevrolet Corvette желанного роста продаж: в 2025 году в США реализовано 24 533 экземпляра этой модели, что на 26,4% меньше продаж в 2024 году. Проблема в том, что нынешнему Корвету при всех его достоинствах не хватает премиального лоска, особенно в салоне, качество сборки которого по-прежнему «гуляет».

Впрочем, GM не собирается останавливать на достигнутом и продолжит развивать семейство Chevrolet Corvette восьмого поколения: в 2027 году ожидается версия с абсолютно новым 6,7-литровым V8, которая, вероятно, получит хорошо знакомое фанатам Corvette наименование Grand Sport.