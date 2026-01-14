Объем предложения автоуслуг в Новосибирской области вырос на 52% за год

Рынок автомобильного сервиса в Новосибирской области демонстрирует значительную активность со стороны исполнителей. За двенадцатимесячный период объем предложений в сфере автоуслуг увеличился более чем наполовину, достигнув показателя в 52%.

Основную долю предложений на рынке составляют работы по диагностике и техническому ремонту транспортных средств, на которые приходится 30% от общего объема. Также существенный сегмент занимают тюнинг и установка дополнительного оборудования (20%), а также кузовные и малярные работы (15%). Оставшаяся часть распределена между детейлингом, мойкой и консультационной помощью при подборе автомобилей.

Аналитики отмечают, что наиболее динамичный прирост предложения зафиксирован в таких узких нишах, как проведение техосмотра, замена водяных насосов, свечей зажигания и обслуживание элементов подвески. Увеличение числа объявлений от мастеров свидетельствует об обострении конкуренции за автовладельцев. Представители сервисов активно продвигают процедуры планового обслуживания, чтобы сформировать базу лояльных клиентов для выполнения в будущем более сложных и дорогостоящих ремонтных работ.

Потребительский спрос в конце прошлого года также показал положительную динамику, увеличившись на 4%. Чаще всего жители региона интересуются диагностикой, на долю которой приходится 36% всех запросов. При наступлении холодов традиционно возрастает потребность в регулировке световых приборов, замене антифриза и технических жидкостей в узлах трансмиссии, о чем сообщает РБК Новосибирск.

