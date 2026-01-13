Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus

Японский автомобильный концерн Toyota, покинувший российский рынок в 2022 году, зарегистрировал в стране товарный знак Lexus. Об этом стало известно во вторник, 13 января, из данных Роспатента.

© Вечерняя Москва

Согласно документам, компания подала заявку в ведомство в конце апреля 2024 года, а 13 января 2026 года Роспатент принял положительное решение о регистрации.

— Исключительные права на бренд будут действовать до мая 2034 года. Действие товарного знака распространяется на спортивные автомобили, внедорожники, электромобили и другие транспортные средства, а также запчасти и комплектующие, — передает РИА Новости со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

23 декабря 2025 года Toyota зарегистрировала три товарных знака: Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry. Срок их действия истечет 31 марта 2035 года. Товарные знаки регистрируются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг, который включает в том числе различные виды автомобилей.

15 декабря японский автоконцерн зарегистрировал четыре товарных знака в России — Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize.