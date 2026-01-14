Глава Toyota анонсировал необычный автомобиль

Toyota превратила кей-кар во внедорожный концепт. Глава компании проговорился, что готовит к выставке двухместный автомобиль с двигателем посередине. Многие сразу подумали о возрождении легендарного спорткара MR2. Оказалось, что речь шла о совершенно другом транспортном средстве — компактном японском грузовичке Daihatsu Hijet.

Тойода дал задание своему спортивному подразделению Gazoo Racing и дочерней компании Daihatsu создать на базе Hijet два уникальных концепта. Гости салона должны были выбрать лучший проект. Сам Тойода описал это соревнование как «спор родителей и детей», намекая на отношения между Toyota и Daihatsu.

Со стороны Gazoo Racing появился внедорожный Toyota GR Hijet Morizo K-Trail, который оснастили большими колёсами, подняли дорожный просвет и поставили амортизаторы от спортивной GR 86. Трёхцилиндровый двигатель объёмом 660 кубических сантиметров с турбиной получил больше мощности. Грузовик имеет решётку радиатора от Land Cruiser 300, дугу безопасности и выхлопную систему от хэтчбека GR Corolla. Вместо стандартной кабины были установлены четыре отдельных ковшеобразных сиденья — два внутри и два на грузовой платформе сзади.

Daihatsu ответила концептом Hijet Jumbo Star Climber. Его окрасили специальной краской, которая меняет цвет с зелёного на золотой. У этого автомобиля вообще нет крыши и лобового стекла — их заменил прочный трубчатый каркас. Спереди установлен массивный бампер, а на крыше — багажник с шестью мощными светодиодными фарами. В комплекте идут съёмные гусеницы для задних колёс на случай бездорожья. Под капотом — тот же форсированный 660-кубовый мотор, а внутри — спортивные сиденья Bride и ремни безопасности Sabelt.

Битва концептов на стенде была жаркой. По итогам зрительского голосования с минимальным отрывом победил проект Gazoo Racing. Toyota GR Hijet Morizo K-Trail набрал 3 579 голосов, опередив конкурента от Daihatsu, который получил 3 520 голосов.