Jeep отмечает 85-летие с помощью спецверсий Wrangler и Gladiator

Особенные варианты внедорожника и пикапа американской марки предложат в США и Канаде. «Начинка» у них стандартная.

История марки Jeep, ныне принадлежащей автогиганту Stellantis, стартовала 85 лет назад. Чтобы отметить памятную дату, американский производитель запустил кампанию Twelve 4 Twelve, в рамках которой она намерена выпустить 12 спецверсий в течение 12 месяцев. Первенцем стал Wrangler Moab 392, представленный в ноябре 2025 года, декабре появился Wrangler Whitecap, а теперь настала очередь ещё одного особенного варианта – Wrangler 85th Anniversary Edition.

Стоит отметить, что аналогичная версия доступна в том числе для ближайшего родственника – рамного пикапа Jeep Gladiator. Как пояснили в компании, особенные исполнения посвящены «85-летию лидерства на бездорожье». В основе таких внедорожника и грузовика находится комплектация Sport S, однако она получила ряд доработок.

Jeep Wrangler и Gladiator 85th Anniversary Edition получили бронзовые буксировочные проушины и оригинальные 17-дюймовые тёмно-серые матовые колёсные диски. Ещё в списке отличий числятся накладки на крылья в цвете кузова, наклейки и шильдики, указывающие на принадлежность к серии 85th Anniversary Edition. Моделям положена светодиодная оптика и упрочнённое лобовое стекло Gorilla Glass.

Порция изменений досталась и салону особенных версий Wrangler и Gladiator. Так, сидения отделаны тканью в серо-жёлто-белую клетку, а также имеет декор, соответствующий исполнению 85th Anniversary Edition. Ещё такая клетка предусмотрена для отделки передней панели, а руль и ряд других элементов в салоне получили контрастную жёлто-оранжевую прострочку.

Ещё «юбилейные» автомобили получили соответствующую табличку, другие коврики для пола в салоне и для грузового отделения. Такие Jeep Wrangler и Gladiator снабдили премиальной акустической системой Alpine, подогревом передних сидений и обогревом рулевого колеса, а также функцией дистанционного запуска.

«Начинка» у Jeep Wrangler и Gladiator 85th Anniversary Edition стандартная. Под капотом у внедорожника и пикапа располагается бензиновый атмосферник Pentastar V6 объёмом 3,6 литра. Его мощность составляет 289 л.с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. У пикапа этот мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом, у внедорожника, как и в версии Sport S, – с шестиступенчатой механикой.

Цены особенных вариантов уже известны: в США за Jeep Gladiator 85th Anniversary Edition просят 45 820 долларов (эквивалентно примерно 3,61 млн рублей по текущему курсу). А покупка Wrangler в аналогичном исполнении обойдётся в 46 300 долларов (около 3,65 млн рублей). Отметим, их стоимость соответственно дороже на 1005 и 710 долларов по сравнению с «обычной» комплектацией Sport S, на которой они базируются.