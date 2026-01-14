+540 000 рублей: названы наиболее подорожавшие автомобили

No Limits перечисли автомобили, подорожавшие сильнее всего. 32 бренда обновили прайс-листы за последние недели, о чём сообщают отчёты аналитиков. Главное причиной этого явления эксперты называют повышение НДС (с 20 до 22%), а также плановое увеличение утилизационного сбора. Telegram-канал No Limits выбрал лоты, которые сильнее всего отдалились от российского покупателя.

© Motor.ru

Безоговорочным лидером оказался Nordcross 001, то есть переименованный Lynk&Co 09: эта модель разом подорожала на рекордные для текущей ситуации 540 000 рублей (скажем, некоторые Geely прибавили только 800 рублей).

В пятёрку самых подорожавших также вошли BAIC BJ40 (+375 000 ₽), Tank 700 (+300 000 ₽), Wey 07 (+300 000 ₽) и GAC M8, так как цены топовых комплектаций выросли на весомые 500 000 ₽.

Кроме того, список пополнили BAIC BJ60 (+200 000 ₽), BAIC X55 (до +225 000 ₽), Tank 400 (+200 000 ₽), Tank 500 (+150 000 ₽), Soueast S07 (до +300 000 ₽), GAC Empow (+320 000 ₽) и Lixiang L9 2025 года (+190 000 ₽).

Ранее стало известно, что Aurus приготовил секретный рестайлинг внедорожника Komendant. Об этом говорит свежий патент из базы данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).