Прошло 10-кратное снижение импорта новых грузовиков в РФ

Импорт новых грузовых автомобилей в Россию по итогам 2025 года обрушился почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом. За год в страну было ввезено 7,9 тысячи новых грузовиков против 76,2 тысячи единиц в 2024 году - такими данными делится глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Сергей Михеев/РГ

Основной объем импорта пришелся на тяжелые грузовые автомобили массой свыше 16 тонн - их доля составила 96,5%.

Поставки среднетоннажных грузовиков фактически сошли на нет.

Более трети ввезенной техники - 2,9 тысячи единиц - составили седельные тягачи. Для сравнения, в 2024 году в Россию было импортировано 48,8 тысячи тягачей, а в 2023 году - 65,9 тысячи.

Импорт самосвалов также резко сократился: в 2025 году было ввезено около 1,3 тысячи машин, или 16% от общего объема. Годом ранее этот показатель достигал 17,8 тысячи, а в 2023 году - 37,1 тысячи единиц.

Наиболее умеренное снижение зафиксировано в сегменте спецтехники - минус 60% за год. В 2025 году в Россию ввезли 2,2 тысячи таких машин против 5,7 тысячи в 2024 году.

Несмотря на резкое падение импорта, дефицита грузовой техники на рынке не ожидается, уверен эксперт, объясняя, что сократившийся спрос в значительной степени покрывается за счет внутреннего производства, а также запасов техники, ввезенной в предыдущие годы.

Дополнительным источником предложения также является рынок изъятой у лизинговых компаний техники, где представлен широкий выбор относительно новых грузовых автомобилей.