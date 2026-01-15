В РФ продают Mazda 6 без пробега

Иногда на сайтах с объявлениями всплывают уникальные предложения: Mazda6 без пробега, выпущенная в 2012 году, найденная "Российской газетой" в Московской области, - одно из них.

© Российская Газета

Седан белого цвета был собран 14 лет назад на действующем тогда СП Mazda-Sollers. За все это время на автомобиле проехали только 1961 км. Двигатель даже не прошел обкатку.

Кстати, Mazda6 оснащена 150-сильным бензиновым мотором объемом 2,0 литра и автоматической коробкой передач.

В комплектацию входят тканевый салон, мультимедиа с сенсорным экраном, подогрев сидений, двухзонный климат-контроль, запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль, мультируль, ЭСП, электрорегулировка зеркал.

Стоимость - 2 695 000 рублей. Для сравнения, Geely Preface в России без учета скидок и спецпредложений представлен по цене от 3 358 000 рублей. Почти 2 930 000 рублей стоит формально новый Changan Lamore, но 2024 года выпуска.

В декабре "РГ" рассказывала о Mazda6 2015 года с аналогичным пробегом. За автомобиль владелец просил почти такую же сумму - 2,7 млн рублей.