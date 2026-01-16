BYD обошел всех и стал самым популярным автобрендом в КНР

В 2025 году китайский автомобильный рынок претерпел некоторые изменения. Согласно данным ассоциации легковых автомобилей КНР (CPCA), опубликованным на портале Cnevpost, в топ-5 самых продаваемых марок вошли BYD, Volkswagen, Toyota, Geely и ее подразделение Geely Galaxy.

© Российская Газета

BYD, занимая первое место в рейтинге, столкнулся с уменьшением объема продаж из-за усиления конкуренции. В прошлом году компания реализовала 3,1 миллиона машин, что на 11,9% меньше по сравнению с 2024 годом. В результате доля марки на рынке сократилась с 15,3% до 12,99%.

Volkswagen и Toyota также продемонстрировали успешные результаты. Продажи Volkswagen достигли 1,88 миллиона машин, а его рыночная доля составила 7,9%. Toyota реализовала 1,58 миллиона автомобилей и заняла 6,6% рынка.

Geely и Geely Galaxy продемонстрировали уверенный рост. Geely реализовала 1,07 миллиона автомобилей, а Geely Galaxy - 1,006 миллиона, что соответствует 4,5% и 4,2% доли рынка соответственно. Спрос на Geely Galaxy увеличился на 284,6%. Лидером среди моделей Geely остается электрический хетчбэк EX2.

За пределами топ-5 оказались Wuling, Changan, Honda, Tesla и Chery, которые пока не смогли войти в число лидеров. Однако Xiaomi показала впечатляющий рост на 195,7%, реализовав 411 тысяч машин.

В целом 2025 год стал рекордным для китайского автопрома. С конвейеров сошло 34,5 миллиона авто, что на 10,4% больше, чем в прошлом году. Продажи также достигли рекордных 34 миллиона единиц, увеличившись на 9,4%.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи китайских автомобилей в России в 2025 году сократились на четверть.