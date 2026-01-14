На столичных дорогах впервые был замечен новый гибридный кроссовер GAC S7

На столичных дорогах, скрытых под снежным покровом, впервые был замечен новый гибридный кроссовер GAC S7. В объектив корреспондента портала "Автовзгляд" попал новый автомобиль еще без регистрационных знаков и номерных рамок.

© Российская Газета

Напомним, что в ноябре 2025 года GAC получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноприводную версию S7 с двумя электромоторами. Это открывает путь к официальным продажам модели в России.

Кроссовер, запечатленный на фото, выполнен в черном цвете и отличается отсутствием хромированных элементов.

По предварительным данным, стоимость GAC S7 с полным приводом в России может составить от 6,5 до 6,9 млн рублей без учета специальных акций и предложений.

GAC S7 построен на базе архитектуры EV+ и имеет размеры 4900х1950х1780 мм с колесной базой 2880 мм. В салоне могут разместиться пять пассажиров. Подвеска независимая: спереди - МакФерсон, сзади - многорычажная. Топливный бак вмещает 50 литров, а объем багажника варьируется от 720 до 2050 литров.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный силовой агрегат мощностью 160 л.с. Полноприводная версия в Китае оснащена двумя электромоторами - передним и задним, с совокупной мощностью 501 л.с.

Трансмиссия - гибридная (DHT). Запас хода на электротяге составляет 180 км по циклу CLTC, а максимальный смешанный запас хода - 1020 км.

В Китае GAC S7 предлагается в двух комплектациях: базовая - 209,8 тыс. юаней (примерно 2,37 млн рублей), более дорогая - 229,8 тыс. юаней (примерно 2,6 млн рублей).

