В КНР началось серийное производство iCaur V27

В Китае на заводе в Уху началось серийное производство нового гибридного кроссовера iCaur V27. Уже в первом квартале этого года модель выйдет на зарубежные рынки, начиная с Ближнего Востока. В частности, продажи стартуют в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре. Вслед за этими странами модель доберется и до России, сообщила пресс-служба бренда.

По данным Telegram-канала "Китайские автомобили", Chery уже отправила первую партию гибридных кроссоверов в ОАЭ, где пять месяцев назад прошла официальная презентация кроссовера.

Автомобиль выполнен в ретростиле, с круглыми фарами и угловатым кузовом, что придает ему узнаваемый силуэт. iCaur V27 - это пятиместный вседорожник длиной более 5 метров и колесной базой 2900 мм. Высота салона достигает 1357 мм, а объем багажного отделения варьируется от 715 до 1818 литров при сложенных сиденьях заднего ряда.

На выбор покупателей представлено пять вариантов отделки кузова: серебристый, желтый, бежевый, черный и синий. В салоне предусмотрена двухсекционная панорамная крыша с парящим потолком, создающая визуально открытое пространство.

Два мотора развивают суммарную мощность 456 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды. Полный привод обеспечивает отличную проходимость и управляемость. В базовой комплектации кроссовер оснащен семью подушками безопасности и комплексом пассивных и активных систем для обеспечения высокого уровня безопасности.

