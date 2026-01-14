Идет подготовка к дебюту премиального седана Hongqi L1

Бренд Hongqi объявил о скором выходе на российский рынок своего нового флагмана - представительского седана L1. Модель успешно прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать официальные продажи уже в первом полугодии 2026 года.

© Российская Газета

Для отечественного рынка автомобиль будет оснащаться 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 380 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Длина кузова составляет 5353 миллиметра.

Интерьер машины выполнен из высококачественной натуральной кожи и дерева, подчеркивая его премиальный статус. В КНР модель доступна также с более мощным четырехлитровым силовым агрегатом V8 мощностью 490 лошадиных сил.

В Китае Hongqi L1 известен как Hongqi Guoya и предлагается по цене от 1,4 до 1,86 миллиона юаней (примерно 16-21 миллион рублей).

Точные сроки начала продаж, подробности комплектаций и ценовая политика будут объявлены позднее.

На данный момент в РФ представлены 8 моделей Hongqi: флагманский представительский седан H9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер E-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, полноразмерный кроссовер HS7, спортивный лифтбек премиум-сегмента H6, бизнес-седан H5, среднеразмерный кроссовер HS5 и компактный кроссовер HS3.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Hongqi вывела на тестовые испытания рестайлинговую версию своего минивэна HQ9.