На глазах у СМИ Трамп показал средний палец во время экскурсии по заводу Ford

Сообщается, что 40-летний рабочий конвейера завода Ford в Детройте Ти Джей Сабула был отстранен от работы после того, как Трамп обругал его и показал средний палец во время осмотра завода.

На видеоролике (по ссылке) видно, как президент идет по проходу, указывая на человека внизу и шепча: «Пошел ты... (нецензурное слово)». Затем Трамп показывает Сабуле средний палец.

Ранее было слышно, как хулиган называл президента «покровителем педофилов», очевидно, имея в виду дело Джеффри Эпштейна.

«Какой-то безумец в ярости выкрикивал ругательства, и президент дал адекватный и недвусмысленный ответ», – заявил представитель Белого дома Стивен Ченг изданию Daily Mail.

Представитель концерна Ford сказал: «Одна из наших основных ценностей – уважение, и мы не одобряем, когда кто-либо говорит что-либо неподобающее на территории наших учреждений. Когда это происходит, у нас есть процедура для решения таких вопросов, но мы не вмешиваемся в конкретные кадровые вопросы».

Трамп по-прежнему находится под давлением с требованием обнародовать файлы Эпштейна после того, как Министерство юстиции предоставило лишь 1% от всего архива, спустя несколько недель после установленного Конгрессом в конце прошлого года крайнего срока.

Президент США был давним другом Эпштейна в 1990-х и начале 2000-х годов, но выгнал его из своего клуба в Мар-а-Лаго за то, что тот был «мерзавцем». Президента никогда не обвиняли в каких-либо правонарушениях.

Напомним, Джеффри Эпштейн был осужден за сексуальные преступления и позже заключен под стражу в ожидании суда по обвинению в торговле несовершеннолетними.

Финансист умер в тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году, официально его смерть была признана самоубийством.