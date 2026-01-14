BMW M Neue Klasse появится в 2027 году со «свистелками»

Компания BMW опубликовала очередную дозу информации о грядущей электрической «эмке», которую рынок ждёт без особого энтузиазма. Серийная версия спортивного электроседана дебютирует только в следующем году с технологиями имитации бензинового спорткара, давно обкатанными компанией Hyundai.

© Колеса.ру

Разработка электроседана BMW, относящегося с семейству Neue Klasse, мягко говоря, затянулась: в 2023 году он был представлен в виде концепта, в течение прошлого года пресс-служба BMW мусолила тему его дорожных испытаний и постепенно раскрывала новые подробности, но первым в серию пошёл не седан, а кроссовер BMW iX3. Разработка седана, который, вероятно будет называться BMW i3, пока продолжается, на его базе будет сделана и первая полностью электрическая «эмка», известная на данный момент как BMW M Neue Klasse. Серийная версия, вероятно, будет называться BMW i3 M.

Сегодня объявлено, что серийный BMW M Neue Klasse появится только в 2027 году и что работа его силовой четырёхмоторной силовой установки будет сопровождаться имитацией работы коробки передач: будут рывки и характерные звуковые подвывания — все это мы уже видели в Hyundai Ioniq 5 N и Hyundai Ioniq 6 N, и нельзя сказать, что эта имитация вызвала большой восторг у публики. В самом деле, зачем электромобилю имитировать бензиновую машину с коробкой передач, если пока ещё можно купить бензиновую машину с коробкой передач?

Тем не менее BMW настаивает, что её седан M Neue Klasse будет прямо-таки эталоном в плане удовольствия от вождения, ну а то, что это удовольствие синтетическое — это ничего, клиенты со временем привыкнут (но это не точно). Ещё в феврале прошлого года пресс-служба баварской марки рассказала о мудрёной электронной начинке грядущей электрической «эмки». Мощный компьютер Heart of Joy (переводится как «сердце радости») отвечает за динамические характеристики, три других компьютера — за автономное вождение, мультимедийные функции и прочие электронные системы, в том числе климат-контроль, свет и удалённый доступ.

Характеристики четырёхмоторной силовой установки BMW M Neue Klasse всё ещё не раскрыты, но ожидается, что её максимальная совокупная мощность составит не менее 1000 л.с., иначе будет совсем стыдно на фоне 1548-сильного китайского седана Xiaomi SU7 Ultra, установившего в прошлом году рекорд Нюрбургринга. Ёмкость 800-вольтовой батареи превысит 100 кВт·ч (у BMW iX3 — 108,7 кВт·ч), её корпус станет частью силовой структуры кузова. Каждый электромотор будет снабжён собственным редуктором, что позволит реализовать полностью независимое управление тягой на каждом колесе. Максимальный крутящий момент на колёсах может достигать 18 000 Нм. Передние электромоторы можно выключить, чтобы сделать седан заднеприводным и наиболее удобным для дрифта.

Камуфляжная оклейка предсерийного BMW M Neue Klasse не позволяет как следует оценить дизайн, но наш художник Никита Чуйко недавно нарисовал рендеры электрической «эмки» — посмотреть их можно здесь. В сегодняшнем пресс-релизе сказано, что некоторые элементы кузова BMW M Neue Klasse будут выполнены из биокомпозита на основе льняных волокон — этот материал будет постепенно заменять на моделях BMW привычный, но неэкологичный углепластик.

Ортодоксальным поклонникам BMW электрический M Neue Klasse не нужен, как бы старательно он не имитировал бензиновый спортседан, они больше сетуют на то, что BMW так и не породила чистопородный бензиновый спорткар уровня Porsche 911, а ведь ходили слухи, что такой проект был, и под него зарезервировали ныне свободный индекс M6. Нынешний BMW M4 при всех своих достоинствах не дотягивает до уровня Porsche 911, так как является производной от обычной «трёшки». Действительно быструю машину нужно делать с чистого листа, специалисты BMW M GmbH точно на это способны, но вместо этого руководство нагружает их работой над электрическими симулякрами. Впрочем, недавно объявленная смена гендиректора BMW Group, возможно, что-то в этом плане изменит — посмотрим.