Dodge прекратил выпуск кроссовера Hornet из-за катастрофического падения продаж
Компания Dodge прекратила производство компактного кроссовера Hornet после сильного падения продаж модели. Об этом сообщает carscoops.com.
«Рынок кроссоверов переполнен, но не все бренды готовы продолжать выпуск таких моделей. В прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе Dodge не представил кроссовер Hornet 2026 года. Похоже, на это есть веская причина, ведь кроссовер больше не выпускают», — сообщает портал.
Это неожиданно, поскольку Hornet был вторым по продажам автомобилем Dodge в 2025 году. Тем не менее, в прошлом году продажи модели упали на 54% и составили всего 9,3 тыс. единиц. Это и стало причиной отказа от модели.
До этого стало известно, что Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.
Перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.
Преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.
Ранее сообщалось, что Nissan снял с продажи свой старейший спорткар.