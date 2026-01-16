Mazda прекращает выпуск единственной модели с роторным ДВС

Компания Mazda приняла решение прекратить производство и продажи кроссовера MX-30 в Европе. Этот автомобиль был единственной серийной моделью бренда, оснащенной двигателем Ванкеля, который в то же время не имел прямой связи с колесами.

© Российская Газета

По данным портала Autocar, прямого преемника у машины не будет. Однако Mazda не собирается отказываться от гибридных и электрических автомобилей.

Изначально MX-30 был представлен как компактный электромобиль. Однако высокая цена и небольшой запас хода сделали его не слишком привлекательным для покупателей. В 2023 году компания выпустила обновленную версию - MX-30 R-EV, которая представляла собой гибрид с роторным мотором в качестве генератора. Но и эта версия не пришлась ко двору, что в итоге побудило японскую компанию прекратить убыточное производство.

Отметим, что выпуск MX-30 R-EV для рынка Японии также приостановлен. Тем не менее, на родине базовая модель продолжит продаваться. На данный момент кроссовер доступен с традиционным двигателем e-Skyactiv-G объемом 2,0 литра и с передним или полным приводом.

Кроме того, как сообщается, Mazda рассчитывает возобновить производство гибрида в течение 2026 года - возможно, в усовершенствованном варианте.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Mazda первой лишилась права выкупа своих активов в России.