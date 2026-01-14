Западные автопроизводители могут вернуться на российский рынок

Эксперты АЕБ: Какие западные бренды первыми вернутся на рынок РФ

Вопрос о возвращении зарубежных автопроизводителей, включая корейских, японских, европейских и американских, на российский рынок остается актуальным.

По словам Алексея Калицева, председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, это зависит от изменения внешних условий, в частности санкций.

Алексей Калицев, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

– При изменении внешних (санкционных) условий – вернутся. Вернее, те из них, кто не сбежал и продолжил поддерживать клиентов и дилерскую сеть, соблюдал гарантийные обязательства и не бросил сложившиеся взаимоотношения с Россией на произвол судьбы. Они не ушли, а вынужденно, далеко не по своей воле, перестали подавать автомобили. Но не уходили. А вот те, кто разорвал все связи, их возвращение будет очень сложным...

Хотя Калицев не называл конкретных брендов, стоит отметить, что марки Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Mazda, а также Hyundai и Kia сохранили свои представительства в России, пусть и в ограниченном режиме.

Эти компании имеют больше шансов вернуться в случае изменения санкционной ситуации.

