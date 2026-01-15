Москвич благодаря снегопаду построил гараж для машины

В Москве автовладелец начал строить гараж из снега, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Москвич уже неделю строит себе гараж из снега. Грамотное распределение ресурсов», — сообщает канал.

Судя по фото, мужчина строит гараж на общественной парковке. Уже готовы две стены. При этом автовладелец полностью очистил парковочное место от снега. О том, появится ли у строения крыша не сообщается.

В Оренбурге водитель экскаватора во время расчистки двора переставил снеговика, чтобы не повредить его. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Он также назвал имя водителя.

«Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали. Имя спасителя – Звиади Меладзе», — сообщил Солнцев.

По его словам, 6 января мужчина, как обычно, вышел в свою дежурную смену. Онне ожидал встретить на своем пути снеговика. Но ломать его попросту стало жалко, ведь его наверняка сделали дети. Мужчина вышел из кабины, поднял снеговика, убрал с дороги и погрозил ему пальцем, чтобы тот не упал. После чего поехал дальше.

