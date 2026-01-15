Заводы Mitsubishi будут выпускать две модели Nissan

В рамках укрепления сотрудничества между участниками автомобильного альянса Mitsubishi Motors начала производство двух моделей, которые будут продаваться под брендом Nissan. Речь идет о гибридном кроссовере Nissan Rogue и пикапе Nissan Navara. По информации портала Autoevolution, сборка этих машин будет организована на производственных площадках Mitsubishi в Японии и Таиланде.

Производство гибридной версии Rogue стартовало 12 января на заводе в Окадзаки. Эта модификация предназначена для рынка Северной Америки, где ее продажи начнутся в первом квартале 2026 года. Выпуск пикапа Navara начался 20 декабря прошлого года на заводе в Лаем-Чабанге. Его реализации под брендом Nissan стартуют в Океании также в первом квартале 2026 года.

Соглашение между марками позволяет Nissan расширить модельный ряд без значительных инвестиций в производство. Mitsubishi, в свою очередь, получает возможность более эффективно использовать свои мощности.

В рамках партнерства Mitsubishi Motors также получит электромобиль на платформе нового поколения Nissan Leaf, который выйдет на рынок Северной Америки во второй половине 2026 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Mitsubishi Motors оказалась на пороге кризиса из-за мирового падения производства и продаж.