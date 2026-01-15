Эксперты назвали, что делать при падении глыбы льда с грузовика на легковушку. Тяжёлые ледяные глыбы, которые могут неожиданно сорваться с крыши большегруза, нередко становятся полной неожиданностью для водителя легковой машины, едущего следом. Падение на лобовое стекло грозит не только дорогостоящим ремонтом, но и травмами разной степени тяжести.

© Quto.ru

Эксперты единодушны: главная защита в такой ситуации — увеличенная дистанция. Даже если асфальт кажется чистым, на фуре может быть слой слежавшегося снега и льда. Обгонять грузовик зимой можно только при полной уверенности в безопасности и наличии значительного пространства для маневра, напоминает портал 110km.ru.

Если ледяная масса всё-таки упала, и машина получила повреждения, важно действовать правильно. Для начала нужно постараться запомнить, записать или сфотографировать государственный номерный знак грузовика-виновника и найти свидетелей произошедшего. Эти данные станут основой для обращения в страховую компанию владельца большегруза. Если установить виновника не удалось, компенсировать ущерб сможет только полис каско на ваш автомобиль. Но вероятность остаться без компенсации высока.

Закон возлагает ответственность за чистоту крыши на водителя и владельца грузового транспорта. Перед началом рейса они обязаны очистить машину от снега и наледи. Для этого на некоторых крупных парковках и автозаправочных станциях оборудуют специальные площадки с высокими навесами. Однако в реальности таких мест пока недостаточно, да и не все перевозчики соблюдают это требование.

В случае, если халатность водителя фуры привела к аварии с пострадавшими, его действия могут быть квалифицированы по уголовной статье. Речь может идти даже о реальном лишении свободы.