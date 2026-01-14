Конкурсы по профилактике ДТП среди детей пройдут до 28 февраля

До 28 февраля 2026 года благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в авариях, имени «Наташи Едыкиной» проводит конкурсы, направленные на профилактику ДТП с участием детей.

До конца зимы пройдут V Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД (правилам дорожного движения — прим. «ВМ») «Авто-бум», V Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Берегись автомобиля» и V Всероссийский конкурс чтецов стихов и песен о автомобиле «Азбука автомобиля».

Мероприятия проводят с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

С 6 по 16 октября 2025 года фонд провел три всероссийских конкурса, посвященных ПДД, — рисунков «Новый дорожный знак глазами детей», видеоработ и презентаций «Юные россияне Zа мир на дорогах!», а также декоративно-прикладного творчества «Дорожные знаки — руками детей». Организаторы мероприятия отметили, что конкурсы помогают развивать у детей художественные способности, формировать культуру дорожного поведения и привлекать внимание родителей к вопросам безопасности.