Range Rover посвятил Лондону спецверсии Evoque Hoxton и Velar Belgravia

Новые особенные исполнения двух SUV британской марки доступны для заказа уже сейчас, их цены на домашнем рынке известны.

Range Rover Evoque актуального второго поколения выпускается с 2018 года, а рестайлинг этот кроссовер пережил в 2023-м. Ожидается, что модель третьего поколения дебютирует в 2027-м, ну а пока что британская марка старается привлечь внимание клиентов к нынешнему SUV. С этой целью была разработана и выпущена особенная версия Range Rover Evoque Hoxton, посвящённая Хокстону – одному из районов Лондона, который известен независимыми галереями, ресторанами и барами.

Экстерьер Range Rover Evoque Hoxton отличается от стандартных исполнений за счёт надписей с названием спецверсии на боковинах, а также их можно увидеть на накладках на порогах. Ещё Hoxton Edition появляется в подсветке пространства под передними дверями при их открытии. Ещё такому SUV достались акценты Platinum Atlas и новые 20‑дюймовые колёсные диски, выполненные в цвете Satin Gold.

Есть отличия и в интерьере: у Range Rover Evoque Hoxton салон отделан двухцветной кожей с контрастной прострочкой на тёмных элементах. В качестве декора используются вставки из чёрного матового алюминия, а также накладки с надписью Hoxton Edition и с подсветкой.

Известно, что паркетник Evoque Hoxton предлагается со стандартными бензиновыми и дизельными моторами, а также с подключаемыми гибридными установками. Отличий в технике от «обычных» версий нет. Стартовая цена особенного исполнения кроссовера на домашнем рынке составляет 47 755 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 5,03 млн рублей по текущему курсу.

Ещё британцы сегодня рассекретили Range Rover Velar Belgravia Edition, название связано с одним из самых дорогих и элитных районов Лондона. Внешность кроссовера дополнили надписями с названием спецверсии в нижней части боковин, а также новыми двухцветными колёсными дисками размером от 20 до 22 дюймов (в зависимости от исполнения). Салон варианта с приставкой Belgravia отделан кожей в чёрно-белой цветовой гамме с белой прострочкой.

Кроме того, британцы предложат Range Rover Velar Belgravia Edition Satin. Такой версии положены прозрачное защитное покрытие кузова, а также табличка с надписью «1 of 400» в салоне, указывающая на принадлежность SUV к особенной серии. Дело в том, что такой кроссовер выпустят ограниченным тиражом – всего 400 экземпляров, которые предназначены для глобального рынка.

Спецверсия доступна с бензиновыми и дизельными двигателями на выбор, а также с подключаемой гибридной системой P400e. Цена лимитированного варианта Velar Belgravia Edition Satin не разглашается, однако известно, что за Range Rover Velar Belgravia Edition в Великобритании просят не менее 60 395 фунтов стерлингов (около 6,37 млн рублей).

Land Rover собирается весной 2026 года показать ещё пару спецверсий, посвящённых Лондону: речь идёт о Range Rover Sport Battersea и Range Rover Westminster. В рамках анонса компания опубликовала по одному их тизеру.