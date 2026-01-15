Отказ страховщика отправить на ремонт машину по ОСАГО обойдется ему дороже

Право, которое плохо работает, приносит дивиденды пострадавшим в аварии. Это показывает анализ решений Верховного суда по делам, связанным с выплатой по ОСАГО, который провел корреспондент "Российской газеты".

Оказывается, страховщик, который не смог произвести ремонт машины, должен компенсировать затраты на этот ремонт, заплатить штраф вполовину от суммы ущерба, а также неустойку за каждый день просрочки платежа. Но исходя из суммы общего ущерба и без учета уже выплаченных добровольно денег.

Довольно стандартная история: автовладелец пострадавшей в аварии машины требует от страховщика организовать ремонт. Но страховщик не может это требование выполнить по тем или иным причинам. До сих пор считалось, что ущерб, который должна возместить страховая компания, это те расходы, которые понес пострадавший, минус сумма, которую заплатил страховщик. Однако последние решения по подобным делам, принятые Верховным судом, наводят на мысль о том, что такой расчет неверен.

Первое решение появилось еще в ноябре прошлого года. Тогда нижестоящие суды вообще сочли ненужным накладывать на страховщика штраф и взыскивать с него пени за неназначение ремонта, поскольку страховщиком была произведена выплата в установленные сроки. Но Верховный суд, сославшись на постановление Пленума № 31 напомнил, что закон об ОСАГО не исключает наложение неустоек и штрафов за неисполнение страховщиком обязательств по организации оплаты ремонта.

И в этом случае произведенные страховщиком денежные выплаты не могут учитываться. То есть считать штрафы и пени необходимо исходя из той суммы, которую установил суд, без учета уже выплаченных страховщиком средств, но в пределах 400 тысяч рублей, установленных законом.

Следующее решение Верховного суда на эту же тему оказалось еще более неожиданным. Суть дела: страховщик не направил машину в ремонт, а предпочел расплатиться деньгами. Суды посчитали разницу между стоимостью ремонта и выплаченными страховщиком деньгами статистической погрешностью. Но Верховный суд указал четко: стоимость ремонта минус выплаченные деньги - это убыток пострадавшего. Из этого убытка невозможно еще раз вычесть выплаченные страховой компанией деньги. Суды должны были проверить и дать правильную квалификацию ошибочным данным, а не отказывать в иске. И штраф, и пени должны быть наложены на страховщика исходя именно из полной суммы ущерба. Дело вернули в суд апелляционной инстанции.

Ну а вынесенное затем по аналогичному делу определение Верховного суда может претендовать на сенсацию. Страховщик физически не мог отремонтировать автомобиль, поскольку 400 тысяч рублей, положенных по выплате по ОСАГО, явно было недостаточно. Поэтому выплатил деньгами все что мог. Но ведь он не организовал ремонт, хотя пострадавший был готов доплатить. В итоге ВС посчитал, что страховщик обязан заплатить неустойку. Причем с полной суммы ущерба, без вычета заплаченных 400 тысяч.

Номера дел: 78-КГ25-20-КЗ, 18-КГ25-433-К4, 11-КГ25-6-К6.

Кстати

Неустойка, как и штраф, может назначаться на 21-й день после подачи заявления о ДТП страховщику, если он не произвел выплату или не направил машину на ремонт.

Назначение ремонта - самая проблемная часть такой истории. Страховщики не отвечают за сервисные станции. И если у них нет договора с СТО или станция отказывает в обслуживании автомобиля, то повлиять на это они не могут.

В итоге возникают лишние судебные расходы. Именно по этой причине страховщики предлагают предоставить автовладельцам возможность самостоятельно ремонтировать машины после аварий в любом техцентре с компенсацией потом удержанного износа. После предъявления отремонтированного автомобиля.