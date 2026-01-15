В Великобритании выписали штраф водителю, который неаккуратно чихнул за рулем

Британский пенсионер был оштрафован на £225 (около 23 тыс. рублей) за то, что стряхнул мокроту с руки во время вождения. Об этом сообщает Metro.

Семидесятилетний Лес О'Доннелл из Лестершира получил по почте штраф за выброс сигареты из окна автомобиля в сентябре прошлого года.

Мужчина утверждает, что в тот день у него была простуда, но платка при себе не оказалось, поэтому когда он чихнул и подставил руку, ему пришлось стряхнуть попавшую на ладонь слизь в открытое окно.

Свидетелем этой сцены стал сотрудник службы охраны окружающей среды, который решил, что водитель выбросил на дорогу окурок. Он не сделал фото, но его показаний хватило, чтобы городской совет назначил О'Доннеллу наказание в виде штрафа. Горожанин подал апелляцию, но она была отклонена.

«Почему мое слово не стоит столько же, сколько его? В нашем районе тысячи людей курят возле пабов, клубов, парикмахерских, залов для игры в бинго и магазинов, но, похоже, их никто не наказывает», — возмущается британец.

Пенсионер говорит, что, возможно, он курил, находясь за рулем, но готов судиться за правду, так как, по его словам, он ненавидит мусорить и в салоне у него есть отдельный пакетик для тушения сигарет.

