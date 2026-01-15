Что станет с ценами на машины весной

Стало известно, когда ожидать скачка цен на автомобили в РФ. В начале года стоимость автомобилей на территории России выросла на 1,5—3%, по отдельным моделям — до 4%. Подорожание связано с повышением НДС и индексацией ставок утильсбора. Однако, по мнению дилеров, гораздо более значительный скачок ожидается ближе к концу I квартала 2026 года.

Дилеры отмечают, что на данный момент производители сдерживают рост стоимости своей продукции за счёт собственных финансовых программ, так что на данный момент рынок в полной мере не ощутил изменение правил начисления утилизационного сбора.

«Чтобы нивелировать рост цен, некоторые бренды использовали тактические программы поддержки, например субсидированные кредиты, скидки при оформлении пакетных предложений», — отметил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

В итоге на массовые модели ценники выросли, в среднем, на 50—100 тыс. рублей, на премиальные — от 300 до 400 тыс. рублей.

Тем не менее, в ближайшее будущее прайсы будут продолжать корректироваться, а по итогам I квартала 2026 года стоимость легковых автомобилей на российском рынке может увеличиться от 5% до 10%.

«Даже при стабильном курсе рубля нас еще ждут подвижки на 1,2–2% вверх, ближайшая — весной», — считает операционный директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Ожидается, что частично сдержать цены позволит появление скидочных программ, однако автомобили в любом случае станут дороже, а размер льгот будет меньше, чем в конце 2025 года.