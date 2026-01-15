«АвтоВАЗ» собрался отправлять за рубеж каждый 12-й автомобиль

В 2026 году крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» собирается увеличить общие продажи до 400 тысяч единиц. Об этом в кулуарах пресс-конференции компании рассказал ее президент Максим Соколов, передает РИА Новости.

В минувшем году компания реализовала 338 тысяч автомобилей внутри страны, что на 26 процентов меньше, чем годом ранее, и отправила 20,7 тысячи машин на экспорт.

Текущие планы предусматривают увеличить экспорт в полтора раза, до 30 тысяч машин, чтобы продавать за рубеж каждый 12-й автомобиль. По словам Соколова, компания может и нарастить объемы производства, но все будет зависеть от макроэкономических условий.

«Конечно, 2026 год тоже может преподнести многочисленные сюрпризы. Хотелось бы, чтобы они были положительные», — пояснил он. В том числе на экспорт может существенно повлиять курс рубля, чем он будет ниже, тем более выгодные условия производитель сможет предложить клиентам.

Также в ходе мероприятия глава «АвтоВАЗа» рассказал, что группа предварительно закончила год с прибылью, хотя и не уточнил, с какой. Также избежал убытков входящий в периметр компании Авто Финанс Банк.

Ранее агентство «Автостат» подсчитало, что продажи автомобилей Lada в 2025 году упали на 24,4 процента, до 329,89 тысячи единиц, а доля на рынке снизилась с 27,76 процента, до 24,88 процента.