В РФ начинают испытывать систему электронного взаимодействия участников перевозок

Строго следовать маршруту и графику, каждому пассажиру продавать билет с уникальным цифровым кодом, использовать только лицензированные автобусы — все это придется делать перевозчикам на межрегиональных маршрутах. Пока в экспериментальном режиме и добровольно; если проба пройдет удачно, то уже в обязательном порядке. Эксперимент начинается 15 января и продлится до 1 ноября. Его подробности узнала «Парламентская газета».

Все в «цифру»

Суть эксперимента — перевести весь документооборот в пассажирских межрегиональных перевозках в электронную форму. Это позволит сразу увидеть, кто выполняет рейс, на каком автобусе, сколько в нем пассажиров, есть ли страховка, путевой лист, прошла ли машина техосмотр и другие детали. Для этого будут использовать уже существующие системы межведомственного взаимодействия, электронных перевозочных документов, транспортной безопасности, а также информресурсы Госавтонадзора, Федеральной службы судебных приставов, страховщиков. В центре схемы — система спутникового отслеживания «ЭРА-ГЛОНАСС», которая будет отслеживать все автобусы и есть ли у них необходимые документы, фиксировать, если машина отклонится от маршрута или выбьется из графика.

Участие в эксперименте добровольное, причем как для региональных властей, так и для бизнеса. Попробовать поработать под цифровым контролем приглашены все перевозчики, автовокзалы, автостанции, билетные кассы, в том числе и агрегаторы билетов, владельцы автодорог, операторы систем фото- и видеофиксации.

Цель эксперимента — навести порядок в межрегиональных перевозках. Для этого создадут реестры регулярных автобусных маршрутов и остановочных пунктов. Каждый маршрут и каждый билет получат уникальный идентификатор. Это позволит продавать ровно столько билетов, сколько есть кресел в конкретном автобусе.

Особый упор сделан на выявлении нарушений. Например, когда в рейс выходит машина без необходимой лицензии или межрегиональный маршрут выполняют под видом заказной перевозки. В этих случаях система автоматически сформирует пакет документов для наказания нарушителя.

Участникам эксперимента предоставят все программное обеспечение бесплатно, а значит, на стоимости билетов новации не скажутся.

Пассажиру во благо

Странно, что такой эксперимент не начали раньше, считает эксперт рабочей группы при Правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Железная дорога и авиация давно работают по такой схеме.

Единственная проблема — интернет, который то есть, то нет. Из-за этого возникают проблемы с геоидентифицирующими сервисами. В остальном — препятствий никаких нет.

В успехе эксперимента Попов не сомневается. Он предрек, что, когда тестирование закончится, «цифра» снесет с дорог всех нелегалов. «Маршрутная перевозка отличается особым оформлением борта — должны быть номера, указан маршрут и так далее, — пояснил эксперт. — Если к посту ДПС приближается вроде бы рейсовый автобус, но автоматизированная система говорит, что в базе его нет, инспектор воспримет это как команду «фас», как указание остановить его и проверить».

Поэтому, уверен Попов, легальные перевозчики с удовольствием поучаствуют в эксперименте, чтобы поскорее избавиться от нелегалов, отнимающих у них хлеб.