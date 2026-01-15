Минивэн Sollers SP7 обошел JAC RF8 по продажам в России

© За рулем

Минивэн Sollers SP7 в декабре 2025 года был зарегистрирован в России в количестве 18 машин, тогда как его аналог JAC RF8 – в восьми экземплярах.

Такие данные приводят «Китайские автомобили» со ссылкой на аналитиков «Автостат Инфо».

Суммарно с ноября объем поставок JAC RF8 за 2025 год составил 15 машин. Оба минивэна вышли на рынок в декабре 2025 года, при этом JAC RF8 стоит немного дешевле – 4,8 млн рублей против 4,99 млн у Sollers SP7, без учета специальных предложений.

Модель Sollers SP7 оборудована 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 237 лошадиных сил, который соответствует стандарту Евро-6. Двигатель сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Производство минивэна осуществляется в Елабуге. Официальные продажи этой семиместной модели начались 25 ноября 2025 года. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет либо 150 тысяч километров пробега.

