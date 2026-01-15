В Набережных Челнах нарастили выпуск комплектующих для грузовиков КАМАЗ

Объем инвестиций в развитие производства превысил 260 млн рублей

© Реальное время

"Камский механический завод" перешел на полный цикл производства шестерен заднего, среднего и переднего редукторов моста для грузовиков КАМАЗ. Предприятие наладило выпуск ведущих и ведомых шестерен для автомобилей с полной массой свыше 16 тонн.

Объем инвестиций в развитие производства превысил 260 млн рублей. Финансирование предоставлено в рамках совместной федерально‑региональной программы "Комплектующие изделия": федеральный Фонд развития промышленности выделил 180 млн рублей, Инвестиционно‑венчурный фонд РТ — 20 миллионов.

Как сообщил гендиректор ООО "Камский механический завод" Евгений Хлопцев, за счет льготного займа ФРП предприятие приобрело современное зубообрабатывающее оборудование. Это позволило перейти от частичной механической обработки шестерен к их производству по полному циклу. Детали, изготовленные на новом оборудовании, отличаются повышенной точностью и пониженным уровнем шума при эксплуатации.

Важность параметров редуктора для ходовых характеристик грузовика обусловлена передаточным числом — соотношением числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей. От этого показателя зависит, насколько эффективно автомобиль будет развивать скорость или работать в условиях низких скоростей. Например, седельные тягачи и бортовые шоссейные автомобили оснащаются редукторами с повышенным передаточным числом, а карьерные самосвалы — с пониженным.

На сегодняшний день уровень локализации производства составляет 100%: при изготовлении комплектующих используется исключительно российское сырье. После выхода на проектную мощность завод планирует выпускать до 80 тыс. шестерен ежегодно, что покроет около половины потребностей ПАО "КАМАЗ" по этим позициям.