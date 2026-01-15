Идет подготовка к выходу нового Zeekr 8x: премьера совсем скоро

Уже завтра бренд Zeekr официально представит свой новый кроссовер Zeekr 8X. Автомобиль представляет из себя полноразмерный SUV с параллельной гибридной системой. Его габариты составляют 5100 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Машина будет доступна в 5- и 6-местной компоновке. Модель уже получила разрешение на массовое производство и готовится к выходу на рынок.

Под капотом 8x будет установлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 279 лошадиных сил. Суммарная отдача электродвигателей может колебаться от 898 до 1401 лошадиных сил. Электрический запас хода кроссовера составляет 256-328 километров по циклу CLTC.

Автомобиль построен на платформе SEA-S (Sustainable Experience Architecture). Он будет иметь высоковольтную архитектуру на 900 В, цифровое шасси Haohan AI и подключаемую гибридную силовую установку, аналогичную Zeekr 9X. В нее войдут три электродвигателя и аккумулятор с быстрой зарядкой 6C.

Zeekr 8X способен безопасно и стабильно тормозить даже в экстремальных условиях. Например, при проколе обеих шин на одной стороне мокрой скользкой дороги на скорости 120 км/ч. В условиях бездорожья система автоматически распознает семь типов местности и интеллектуально подберет соответствующий режим движения.

Внешний дизайн Zeekr 8X во многом напоминает Zeekr 9X. Автомобиль оснащен обычными дверными ручками, глянцевыми черными колесами и красными тормозными суппортами.

