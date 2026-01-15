Автодилеры назвали главный тренд рынка РФ в 2026 году

Производители, сделавшие ставку на локализацию сборки, получат устойчивое преимущество на российском автомобильном рынке в 2026 году. Такое мнение высказали представители крупнейших дилерских групп в беседе с "Автостатом".

После изменения утильсбора локализация перестала быть стратегической опцией и стала практической необходимостью для сохранения ценовой конкурентоспособности, отметил замдиректора департамента продаж Major Александр Николаев.

По его словам, в настоящее время в России выпускается более 50 моделей почти 20 брендов, и этот показатель формирует основу новой структуры рынка.

Генеральный директор группы компаний "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий отмечает, что в 2026 году большинство значимых для рынка брендов продолжат переход к модели локальной сборки.

При этом процессы запуска производств сопровождаются задержками, что сдержит рост предложения в первой половине года. Массовый выход предприятий на рабочие мощности ожидается во втором полугодии, на которое, по оценкам дилеров, может прийтись до 65% общего объема производства новых автомобилей.