Позиционирование Jeep в Европе останется неотъемлемой частью стратегии концерна Stellantis, что подтвердил европейский руководитель бренда Фабио Катоне, об этом сообщает издание tarantas.news. По его мнению, поддержка крупного альянса позволяет марке не только укреплять свои позиции, но и активно обновлять модельный ряд, включая такие внедорожники, как Compass, Wagoneer и Recon. Катоне подчеркнул, что сотрудничество носит взаимовыгодный характер, предоставляя Jeep возможности для вывода новых автомобилей на рынок.

В частности, с 2023 года бренд уже представил несколько моделей, среди которых Avenger, Compass и Recon, и планирует продолжать расширение линейки. Эти шаги происходят на фоне информации о том, что Stellantis оценивает долгосрочную жизнеспособность всех принадлежащих ему марок из-за замедления продаж. Такую проверку, по данным публикаций, проводит глава концерна Антонио Филоса, назначенный после ухода основателя Карлоса Тавареса.

Новый Jeep Compass, уже доступный для заказа, будет предлагаться в гибридной, подключаемой гибридной и полностью электрической версиях как часть линейки новых авто 2026 года. Это свидетельствует о том, что бренд продолжает развиваться в рамках европейской стратегии, несмотря на общие вызовы автомобильного рынка.