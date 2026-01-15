В Петербурге планируется ввести платную парковку во дворах

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок предложил ввести платные парковочные пространства во дворах для определенных категорий водителей. Об этом сообщает 78.ru.

© Газета.Ru

«Одной из серьезных проблем является недостаток парковочных мест. Текущие нормы не позволяют покрыть потребности всех автовладельцев. Поэтому Ходосок предлагает ввести платные парковочные пространства во дворах для определенных категорий водителей», — сообщает портал.

Отмечается, что создание новых парковочных пространств во внутриквартальных территориях требует финансовых вложений, и пока не ясно, сможет ли бюджет справиться с этой нагрузкой.

До этого стало известно, что в Подмосковье с 1 декабря заработали новые платные парковки. На 33 региональных дорогах организовано 1 125 машино-мест с учётом мест для инвалидов. На территории восьми городов платные парковки появились впервые – в Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Можайске, Серпухове, Ступине и Щелкове.

Штраф за нарушение правил платной парковки составляет 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, в Госдуме выступили с предложением установить единые по всей России дни бесплатной парковки на платных местах. Единые правила позволят устранить неравенство между регионами.

Ранее сообщалось, что в Москве изменились парковочные тарифы.