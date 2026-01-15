Евросоюз перенес внедрение электронного разрешения на въезд

Евросоюз (ЕС) перенес полноценное внедрение предварительного электронного разрешения на въезд ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) на 2027 год. Об этом сказано на посвященной системе странице на официальном сайте объединения.

Уточняется, что ETIAS заработает уже в IV квартале 2026 года. По аналогии с EES, сначала она будет функционировать в тестовом режиме.

ETIAS — электронная система, в которой должен будет зарегистрироваться каждый иностранец, планирующий въехать на территорию Евросоюза в рамках безвизового режима. Ее стоимость составит 20 евро (1800 рублей). Лица младше 18 лет, а также пенсионеры старше 70-ти не должны будут платить за нее.

В Евросоюзе планировали запустить ETIAS и EES еще в 2022 году. В итоге их реализация неоднократно переносилась. В 2025 году систему EES тестово внедрили в нескольких европейских аэропортах, но вместо автоматизации работы это вызвало хаос и очереди.