УАЗ наладит производство автомобилей с моторами Евро-6, если это потребуется

© За рулем

Ульяновский автомобильный завод планирует начать производство двигателей, соответствующих стандарту Евро-6, для своих внедорожников. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

В пресс-службе отметили, что если будут введены новые экологические требования, связанные с уровнем вредных веществ в выхлопных газах, УАЗ обязательно обеспечит соответствие своих автомобилей этим нормам.

Минпромторг готовит проект изменений в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые предусматривают внедрение стандарта Евро-6 для российских автомобилей. Эти поправки должны пройти экспертное заключение и получить одобрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), после чего вступят в силу.

Переход российского автопрома на Евро-6 ожидается примерно до 2028 года. Ранее планировали принять эти изменения еще в 2020 году, но сроки сдвинулись из-за пандемии COVID-19 и западных санкций.

