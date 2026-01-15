На Камчатке городские автобусы заменили на автозаки

В Петропавловске-Камчатском людей перевозят по городу в машинах с решетками вместо городских автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Путь с работы еще никогда не был таким тревожным. <…> из-за нечищеных дорог общественный транспорт отменили и выпустили на улицы машины с решетками. Циклон хоть и ушел, но огромные сугробы с дорог никуда не делись, так что пассажиры любуются пейзажами в клеточку», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время в городе работает две такие спецмашины.

До этого в Петропавловске-Камчатском снежная лавина завалила автомобили. На кадрах, размещенных в сети, видно, что снег полностью заблокировал вход к зданиям, а также припаркованные машины. На записи также заметно, как камчадал пытается лопатой расчистить снег возле припаркованного автомобиля.

Кроме того, в городе Серове Нижегородской области автомобиль с человеком перевернулся в ДТП с сугробом.

